Завтра в Украине практически без осадков, на востоке днем до +32° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

В Украине завтра практически без осадков / 7-themes.com

На востоке практически без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

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На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем до +28°.

В северных областях солнечно, температура - до +26°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 27 июня — Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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