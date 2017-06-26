Тропический шторм "Дора" у побережья Мексики достиг силы урагана

Тропический шторм "Дора", который сформировался возле тихоокеанского побережья Мексики, усилился до урагана.

Шторм "Дора" достиг силы урагана / Strange sounds

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 20 км/ч. Максимальная устойчивая скорость ветра составляет более 128 км/ч, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США.

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Ранее шторм был зафиксирован примерно в 265 км на юго-запад от города Акапулько.

Отмечается, что скорость ветра еще может усилиться.

Напомним, тропический шторм "Синди", который атаковал южные штаты США, привел к гибели ребенка и частично разрушил инфраструктуру.