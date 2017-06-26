ГСЧС предупреждает о подъемах уровней воды на реках западной Украины

В течение 26-27 июня на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / Wikipedia

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 26-27 июня на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над текущими уровнями по состоянию на 08:00 25 июня, без угрозы негативных последствий.

Также 26 июня при сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Напомним, на этой неделе в Украине сохранится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.