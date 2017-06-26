На востоке Китая более 1,75 миллиона человек пострадали от наводнения

13:03, 26 июня 2017
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На востоке Китая с 22 июня идут проливные дожди, в результате которых пострадали более 1,75 млн жителей 47 уездов.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Из-за непогоды вынуждены были эвакуироваться более 270 тыс. человек, передает Xinhua.

Центральные и южные регионы Чили пострадали от наводнения

Ожидается, что сильные ливни вернутся в провинцию Цзянси 28-29 июня.

Местные власти призвали принять все необходимые меры для предотвращения геологических бедствий, вызванных паводками.

Напомним, 24 человека погибли, еще 109 числятся пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань.

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