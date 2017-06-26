На востоке Китая более 1,75 миллиона человек пострадали от наводнения
На востоке Китая с 22 июня идут проливные дожди, в результате которых пострадали более 1,75 млн жителей 47 уездов.
Из-за непогоды вынуждены были эвакуироваться более 270 тыс. человек, передает Xinhua.
Центральные и южные регионы Чили пострадали от наводнения
Ожидается, что сильные ливни вернутся в провинцию Цзянси 28-29 июня.
Местные власти призвали принять все необходимые меры для предотвращения геологических бедствий, вызванных паводками.
Напомним, 24 человека погибли, еще 109 числятся пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+28°... +16°
-
Донецк+27°... +13°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +12°
-
Киев+29°... +17°
-
Кировоград+27°... +14°
-
Луганск+28°... +14°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+24°... +15°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +14°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +25 °
Влажность: 68 %
Давление: 756 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:44
Закат 20:31
Фаза луны:
Лента новостей