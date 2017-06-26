Погода на неделю: в Украину придет адская жара, синоптики обещают до +35° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине установится жаркая погода, местами пройдут дожди с грозами.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди с грозами. Наиболее жаркая погода будет в центре - до +32°. На севере столбик термометра поднимется до +27°, на юге и востоке до +30°. На западе обещают +29°.
Во вторник, 27 июня, по стране практически без осадков. Днем на востоке до +32°, в остальных регионах +24°...+30°.
В среду, 28 июня, местами пройдут дожди с грозами. Днем на юге ожидается до +32°.
В четверг в Украине ожидаются грозовые дожди. Ночью по стране +17°...+22°, днем на юге и западе до +33°.
В пятницу солнечно и без осадков. В центре и на юге местами +35°, в остальных регионах +27°...+34°.
1 и 2 июля в Украине местами пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской области - до +12°, на остальной территории +13°…+22°. Днем температура по стране +25°...+35°. В воскресенье ночью на западе до +11°, днем в Украине +24°...+35°.
Народный прогноз
26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. 27 июня — Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°
28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.
29 июня — Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее. 30 июня — Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.
1 июля — Ярилов день. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде. 2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +15°
-
Днепр+28°... +16°
-
Донецк+27°... +13°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+27°... +16°
-
Ивано-Франковск+26°... +12°
-
Киев+29°... +17°
-
Кировоград+27°... +14°
-
Луганск+28°... +14°
-
Луцк+27°... +15°
-
Львов+24°... +15°
-
Николаев+25°... +16°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+28°... +15°
-
Симферополь+26°... +11°
-
Сумы+26°... +14°
-
Тернополь+25°... +14°
-
Харьков+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницкий+28°... +14°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+28°... +16°
-
Черновцы+26°... +15°