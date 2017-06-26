В Таджикистане произошло мощное землетрясение

11:21, 26 июня 2017
1100
0

В понедельник, 26 июня, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Таджикистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Таджикистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Во время землетрясения в Гватемале пострадали исторические памятники

Эпицентр подземных толчков располагался в 47 км на юго-восток поселка Гарм. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей