В Таджикистане произошло мощное землетрясение

В понедельник, 26 июня, в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,0.

В Таджикистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 47 км на юго-восток поселка Гарм. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.