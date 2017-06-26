Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

Сегодня, 26 июня, во многих регионах Украины ожидаются сильные дожди и ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"26 июня в западных, днем и в северных и большинстве центральных областей, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Также днем 26 июня в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. На территории Киевской области возможны порывы ветра до 15-18 м/с.

Напомним, в понедельник, 26 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.