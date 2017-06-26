В результате схода оползня в Китае погибли более 20 человек (фоторепортаж)

09:30, 26 июня 2017
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24 человека погибли, еще 109 числятся пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Оползнень сошел 24 июня вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань, погребя под собой 62 домашних хозяйства, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CGTN.

В результате схода оползня в Китае шесть человек пропали без вести

Утром 25 июня спасатели обнаружили тела 9 человек, 109 человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что в спасательной операции задействованы более 2500 человек.

Напомним, из-за сильных ливней в Гватемале сошли оползни горных пород, в результате которых погибли не менее 11 человек.

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