В результате схода оползня в Китае погибли более 20 человек (фоторепортаж)
24 человека погибли, еще 109 числятся пропавшими без вести после схода оползня в китайской провинции Сычуань.
Оползнень сошел 24 июня вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань, погребя под собой 62 домашних хозяйства, передает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CGTN.
В результате схода оползня в Китае шесть человек пропали без вести
Утром 25 июня спасатели обнаружили тела 9 человек, 109 человек числятся пропавшими без вести.
Отмечается, что в спасательной операции задействованы более 2500 человек.
Напомним, из-за сильных ливней в Гватемале сошли оползни горных пород, в результате которых погибли не менее 11 человек.
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