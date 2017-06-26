В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +27°

08:30, 26 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в столице пройдет дождь, днем до +27°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

"Хвост" скандинавского циклона заденет Украину - будут идти грозовые дожди (карта)

Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

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