Украину сегодня накроют дожди с грозами, на юге до +32° (карта)

08:01, 26 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +32°.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

В Донецкой области пронесся мощный смерч (видео)

На западе Украины в понедельник местами пройдут грозовые дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области до +27°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +28°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +31°.

Прогноз на 26 июня / УНИАН
Прогноз на 26 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

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