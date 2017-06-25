Лесные пожары в Испании: эвакуировано тысячи человек

Людей эвакуировали из кемпингов и домов вблизи города Могер.

Лесной пожар распространилась на национальный парк / фото El Mundo

В Испании в районе муниципалитета Могер эвакуировали свыше тысячи человек из-за лесных пожаров. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, пожар продвинулась на запад и распространилась на национальный парк Донана, один из наиболее важных природных заповедников Испании.

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Сьюзана Диаз, региональный президент Андалусии, заявила, что "нет риска для населения" после того, как 1000 человек были эвакуированы из кемпингов и домов вблизи города Могер на южном побережье Испании, где огонь начался в субботу вечером.

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Как сообщал УНИАН ранее, более 800 жителей пяти жилых башен на севере Лондона было решено срочно эвакуировать из-за опасений по поводу несоответствия требованиям пожарной безопасности облицовки зданий.

Как сообщили в муниципальном совете лондонского района Камден, жители будут эвакуированы для проведения в здании противопожарных работ. В совете пояснили, что было принято решение полностью заменить облицовку здания.