"Хвост" скандинавского циклона заденет Украину - будут идти грозовые дожди (карта)

13:34, 25 июня 2017
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В Украине завтра прогнозируется +25+30°.

В Украине снова будет дождливо / tivasyk.info
В Украине снова будет дождливо / tivasyk.info

Завтра на западе и севере Украины, а также в Винницкой и Харьковской областях ожидаются периодические грозовые дожди - они будут вызваны атмосферным фронтом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

С запада Украины на восток надвигается циклон - ожидаются ливни (карта)

"Циклон над Скандинавией хоть и далеко, но хвостом своим пушистым, атмосферным фронтом, махнет по Украине", - говорится в ее прогнозе.

В течение дня ожидается +25+30°, на Волыни, Ривненщине, в северных районах Житомирской, Киевской, Черниговской областей - +20+25°.

"В Киеве завтра берите зонты - дождь, гроза. Берите темные очки - потому что все равно будет солнце. Температура +25+28°", - прогнозирует синоптик.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Погода УНИАН, начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит +30+34º. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды.

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