"Хвост" скандинавского циклона заденет Украину - будут идти грозовые дожди (карта)
В Украине завтра прогнозируется +25+30°.
Завтра на западе и севере Украины, а также в Винницкой и Харьковской областях ожидаются периодические грозовые дожди - они будут вызваны атмосферным фронтом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
С запада Украины на восток надвигается циклон - ожидаются ливни (карта)
"Циклон над Скандинавией хоть и далеко, но хвостом своим пушистым, атмосферным фронтом, махнет по Украине", - говорится в ее прогнозе.
В течение дня ожидается +25+30°, на Волыни, Ривненщине, в северных районах Житомирской, Киевской, Черниговской областей - +20+25°.
"В Киеве завтра берите зонты - дождь, гроза. Берите темные очки - потому что все равно будет солнце. Температура +25+28°", - прогнозирует синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит +30+34º. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°