Японию сотрясло мощное землетрясение
Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах.
Утром в воскресенье, 25 июня, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 01:02 по Киеву.
Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано, передает РИА Новости.
Афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован через 2,5 часа после сильного землетрясения в японской центральной префектуре Нагано.
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Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.
Поступают сообщения об отключениях электроэнергии, обрушениях крыш в жилых домах. К настоящему времени известно об одном пострадавшем. Угрозы возникновения цунами нет.
В результате землетрясения на время было остановлено движение скоростных поездов. Нештатных ситуаций на расположенных в зоне распространения подземных толчков АЭС Такахама, Ои и Михама после землетрясения не зафиксировано.
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