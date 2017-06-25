Японию сотрясло мощное землетрясение

Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах.

В Японии произошло землетрясение / фото Flickr/ Matt Katzenberger

Утром в воскресенье, 25 июня, в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 01:02 по Киеву.

Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано, передает РИА Новости.

Афтершок магнитудой 4,4 зафиксирован через 2,5 часа после сильного землетрясения в японской центральной префектуре Нагано.

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Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

Поступают сообщения об отключениях электроэнергии, обрушениях крыш в жилых домах. К настоящему времени известно об одном пострадавшем. Угрозы возникновения цунами нет.

В результате землетрясения на время было остановлено движение скоростных поездов. Нештатных ситуаций на расположенных в зоне распространения подземных толчков АЭС Такахама, Ои и Михама после землетрясения не зафиксировано.