По Донецкой области пронесся мощный смерч (видео)

09:10, 25 июня 2017
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О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Над населенным пунктом Заря Донецкой области 23 июня пронесся мощный смерч. Соответствующее видео на YouTube-канаде показали местные жители.

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На видео видно мощный ветер, закручивающийся в смерч. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как сообщала Погода УНИАН, по Херсонщине пронесся мощный смерч. Огромный вихрь зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно.

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