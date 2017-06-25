По Донецкой области пронесся мощный смерч (видео)

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Над населенным пунктом Заря Донецкой области 23 июня пронесся мощный смерч. Соответствующее видео на YouTube-канаде показали местные жители.

Читайте также На Москву обрушился ураган: ветер валит деревья и крыши, шесть человек погибли (фото, видео)

На видео видно мощный ветер, закручивающийся в смерч. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Как сообщала Погода УНИАН, по Херсонщине пронесся мощный смерч. Огромный вихрь зафиксировали случайные очевидцы. Стихия уничтожила заброшенный ток, где когда-то мололи зерно.