Синоптики прогнозируют последние теплые дни в Украине, дальше - адская жара (карты)
Жара в Украине начнется с 28 июня.
Сегодня в Украине температура воздуха повысится до +25+30º, местами ожидаются грозовые дожди - на севере, востоке, западе и в Винницкой области. Однако синоптики предупреждают: новая неделя принесет жару.
"Новая неделя обещает быть жаркой! По прогнозам, максимальная температура будет достигать +30-35º", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, жара в Украине начнется со среды, 28 июня.
Как сообщала Погода УНИАН, начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Предпочтительный температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит +30-34º. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды.
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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