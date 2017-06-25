Синоптики прогнозируют последние теплые дни в Украине, дальше - адская жара (карты)

08:47, 25 июня 2017
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Жара в Украине начнется с 28 июня.

Синоптики предупреждают о адскую жару / flickr.com/photos/benhosking
Синоптики предупреждают об адской жаре / flickr.com/photos/benhosking

Сегодня в Украине температура воздуха повысится до +25+30º, местами ожидаются грозовые дожди - на севере, востоке, западе и в Винницкой области. Однако синоптики предупреждают: новая неделя принесет жару.

"Новая неделя обещает быть жаркой! По прогнозам, максимальная температура будет достигать +30-35º", - говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Температура воздуха 29 июня / facebook.com/ukrgmc.official
Температура воздуха 29 июня / facebook.com/ukrgmc.official
Температура воздуха 30 июня / facebook.com/ukrgmc.official
Температура воздуха 30 июня / facebook.com/ukrgmc.official

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, жара в Украине начнется со среды, 28 июня.

Как сообщала Погода УНИАН, начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Предпочтительный температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит +30-34º. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды.

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