Грозовые дожди и солнце: синоптик рассказала о погоде в воскресенье
Воздух прогреется до +25..+30 градусов тепла.
В воскресенье во многих регионах Украины пройдут грозовые дожди. Они наиболее вероятны на севере, востоке, западе страны и в Винницкой области. В то же время на юге и в большинстве центральных областей будет солнечно. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на странице в Facebook.
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По ее словам, температура воздуха повысится до +25..+30 градусов. В Полтавской области возможен шквальный ветер.
«В Киеве завтра есть вероятность кратковременного дождя с грозой, температура уже больше будет напоминать лето, ожидается +26+28 градусов», - говорится в сообщении.
Кроме того, синоптик предупредила, что с 28 июня в Украину придет жара.
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