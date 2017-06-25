Грозовые дожди и солнце: синоптик рассказала о погоде в воскресенье

Воздух прогреется до +25..+30 градусов тепла.

Воскресенье пройдет с грозовыми дождями / фото УНИАН

В воскресенье во многих регионах Украины пройдут грозовые дожди. Они наиболее вероятны на севере, востоке, западе страны и в Винницкой области. В то же время на юге и в большинстве центральных областей будет солнечно. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на странице в Facebook.

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По ее словам, температура воздуха повысится до +25..+30 градусов. В Полтавской области возможен шквальный ветер.

«В Киеве завтра есть вероятность кратковременного дождя с грозой, температура уже больше будет напоминать лето, ожидается +26+28 градусов», - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптик предупредила, что с 28 июня в Украину придет жара.