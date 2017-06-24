В Киеве ожидаются грозы и порывы ветра 15-18 м/сек.

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Синоптики предупреждают о грозах, ливнях и шквалах почти во всех областях Украины.

По данным Укргидрометцентра, 24 июня в западной части грозы, местами сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

Сегодня днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, местами сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

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Днем и вечером 24 июня в Киевской области ожидаются грозы, местами сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.

Также сегодня в Киеве грозы и порывы ветра 15-18 м/с.

24 июня в южной части, восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях грозы, местами сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с.