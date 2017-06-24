В шести областях Украины из-за непогоды обесточены 188 населенных пунктов

10:25, 24 июня 2017
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К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов будут привлечены бригады облэнерго.

Больше всего населенных пунктов обесточены во Львовской области / фото УНИАН
Больше всего населенных пунктов обесточено во Львовской области / фото УНИАН

В шести областях Украины 23 июня в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 188 населенных пунктов.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области без электроснабжения остались 82 н.п., в Одесской - 58 н.п, в Хмельницкой - н.п, в Тернопольской - 19 н.п., в Кировоградской - 6 н.п. и в Волынской - 3 н.п.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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