Из-за "адской" жары в Аризоне плавятся мусорные баки, а собаки обжигают лапки (фото)

Температура в американском штате Аризона достигает 48 градусов по Цельсию.

Почтовый ящик устал от жары и прилег / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

На юго-западе США установилась экстремальная жара, которая порой достигает 48 градусов по Цельсию.

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Из-за высокой температуры воздуха на улицах Аризоны начали плавится мусорные баки и другие пластиковые изделия.

Мусорный бак стал весьма сюрреалистичным / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Пластиковый забор тоже "поплыл" / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

А хозяева домашних животных вынуждены одевать своим любицам обувь, чтобы те не обожгли лапки о раскаленный тротуар.

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По улице собо не побегаешь / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Также, в Аризоне, из-за высокой температуры воздуха были отменены несколько десятков авиарейсов. Также известно о 4 погибших из-за жары.

Метеорологи и чиновники призывают местных жителей оставаться дома и пить много воды.