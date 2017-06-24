Из-за "адской" жары в Аризоне плавятся мусорные баки, а собаки обжигают лапки (фото)

01:53, 24 июня 2017
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Температура в американском штате Аризона достигает 48 градусов по Цельсию.

фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
Почтовый ящик устал от жары и прилег / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

На юго-западе США установилась экстремальная жара, которая порой достигает 48 градусов по Цельсию.

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Из-за высокой температуры воздуха на улицах Аризоны начали плавится мусорные баки и другие пластиковые изделия.

фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
Мусорный бак стал весьма сюрреалистичным / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
Пластиковый забор тоже "поплыл" / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

А хозяева домашних животных вынуждены одевать своим любицам обувь, чтобы те не обожгли лапки о раскаленный тротуар.

В Украину идет адская жара (видео)

фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
По улице собо не побегаешь / фото facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

Также, в Аризоне, из-за высокой температуры воздуха были отменены несколько десятков авиарейсов. Также известно о 4 погибших из-за жары.

Метеорологи и чиновники призывают местных жителей оставаться дома и пить много воды.

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