По Львову пронеслась буря с грозой (фото, видео)
В Львове внезапная буря с грозой поломала немало деревьев.
Из-за непогоды во Львове зафиксировано много случаев падения деревьев и крупных веток, которые повредили линии электропередач, некоторые деревья упали на припаркованные машины.
Есть несколько случаев незначительных повреждений крыш домов. Коммунальщики сейчас ликвидируют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.
Кроме того, во Львове внезапная буря с грозой поломала немало деревьев, из-за непогоды в городе затруднено движение транспорта. Некоторые районы остались без света, передает 24 канал.
В Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев
В частности, дерево перегородило движение транспорта на улице Зеленой, а в Винниках, Кривчицах и на улице Леси Украинки дерево упало на провода. На улицах Стрыйская и Промышленная деревья попадали на автомобили.
На перекрестке Стрыйская-Научная затруднено движение, на месте работает полиция. Также здесь остановилось около пяти троллейбусов, возможно, отсутствует электропитание.
В соцсетях пользователи делятся фотографиями последствий непогоды:
Просто жесть какая буря #Львов pic.twitter.com/e6g91xe47c— irnk (@wandervol) June 23, 2017
Пожиратели смерти имели трансфер через Львов только. Разбросанные шатер завтрашнего выпускного. #хуторивка #львов pic.twitter.com/0P7t65UTSl— Anton Tkachuk (@anton_tkachuk) June 23, 2017
Во Львове #гроза наделала вреда https://t.co/yxQSdJT2GZ #Львов pic.twitter.com/mRt8bz2IQ1— ZOLOCHIV.NET (@zolochivnet) June 23, 2017
в 16:40 На трассе на Перемышлянами с трассы Львов - ... https://t.co/C0aIRRKSlO #львов #варта1 #lviv pic.twitter.com/atnltP9NaK— Варта❶ Львов (@govarta1) June 23, 2017
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