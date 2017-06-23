По Львову пронеслась буря с грозой (фото, видео)

19:35, 23 июня 2017
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В Львове внезапная буря с грозой поломала немало деревьев.

Из-за непогоды во Львове зафиксировано много случаев падения деревьев и крупных веток, которые повредили линии электропередач, некоторые деревья упали на припаркованные машины.

Есть несколько случаев незначительных повреждений крыш домов. Коммунальщики сейчас ликвидируют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Кроме того, во Львове внезапная буря с грозой поломала немало деревьев, из-за непогоды в городе затруднено движение транспорта. Некоторые районы остались без света, передает 24 канал.

В Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев

В частности, дерево перегородило движение транспорта на улице Зеленой, а в Винниках, Кривчицах и на улице Леси Украинки дерево упало на провода. На улицах Стрыйская и Промышленная деревья попадали на автомобили.

На перекрестке Стрыйская-Научная затруднено движение, на месте работает полиция. Также здесь остановилось около пяти троллейбусов, возможно, отсутствует электропитание.

В соцсетях пользователи делятся фотографиями последствий непогоды:

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