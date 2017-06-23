С запада Украины на восток надвигается циклон - ожидаются ливни (карта)
Циклон будет идти по Украине с запада на восток в течение суток.
В Украине 23-24 июня ожидается прохождение циклона, поэтому местами возможны сильные осадки и грозы.
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"Циклон будет двигаться от западной границы до восточной почти в течение суток", - пишет на своей странице в Facebook "Метеопост".
По их прогнозам, на востоке Украины может выпасть до 30 мм осадков. "Уже сейчас в Закарпатье идет сильный дождь и мощная гроза", - отмечается в сообщении.
Как сообщал Укргидрометцентр, 23 июня в западной части ожидаются грозы, местами сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
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