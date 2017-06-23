В Чили произошло мощное землетрясение

16:16, 23 июня 2017
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В пятницу, 23 июня, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Чили произошло землетрясение / bbc.com
В Чили произошло землетрясение / bbc.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 11 км на юго-восток от города Пукон. Очаг землетрясения залегал на глубине 113,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.

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