В Чили произошло мощное землетрясение

В пятницу, 23 июня, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Чили произошло землетрясение / bbc.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Читайте также В Индонезии произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 11 км на юго-восток от города Пукон. Очаг землетрясения залегал на глубине 113,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.