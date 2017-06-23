Во время землетрясения в Гватемале пострадали исторические памятники

В городе Антигуа (Гватемала) в результате землетрясения пострадал ряд памятников колониальной истории.

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Землетрясение магнитудой 6,7 произошло 22 июня, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах к юго-западу от города Пуэрто-Сан-Хосе, передает "РИА Новости" со ссылкой на национальный институт сейсмологии страны.

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Небольшие разрушения отмечены в Антигуа, в столице Гватемале, в одноименном департаменте и департаменте Сакатепекес. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Напомним, в пятницу, 23 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.