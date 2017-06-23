В результате наводнений на юго-западе Китая два человека погибли, четверо пропали без вести

В провинции Гуйчжоу с 22 июня идут сильные дожди, который привели к наводнениям в нескольких районах.

Иллюстрация / Reuters

По состоянию на утро 23 июня в результате наводнений в Гуйчжоу погибли два человека, четверо пропали без вести, передает Xinhua со ссылкой на провинциальный орган гражданской администрации.

Читайте также В Бразилии в результате мощных наводнений погибли семь человек

Максимальное количество выпавших осадков - 230,3 мм - было зарегистрировано в уезде Сунтао. Количество осадков в 3 уездах превысило 100 мм, в 15 уездах - 50 мм.

Всего от проливных дождей пострадали 134,1 тыс. человек, 570 из которых были экстренно эвакуированы, два человека погибли, четыре пропали без вести.

Разгул стихии также привел к обрушению или повреждению свыше 250 домов.

Напомним, сильные дожди с грозами накрыли центр и юг Чили с 16 июня. Больше всего пострадали области Био-Био и Арауканиа.