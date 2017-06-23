Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

13:28, 23 июня 2017
730
0

В пятницу, 23 июня, из-за сильных дождей на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

"Вследствие ожидаемых сильных дождей, местами очень сильных ливней, 23 июня на реках Закарпатской области будет происходить повышение уровней воды на 0,3 - 1,5 м (над уровнями на 08:00 23 июня)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках скоротечный рост уровней воды на 0,3-1,0 м. Возможно образование селевых потоков.

Напомним, 23 июня в западных регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей