Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

В пятницу, 23 июня, из-за сильных дождей на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

"Вследствие ожидаемых сильных дождей, местами очень сильных ливней, 23 июня на реках Закарпатской области будет происходить повышение уровней воды на 0,3 - 1,5 м (над уровнями на 08:00 23 июня)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, на малых водотоках скоротечный рост уровней воды на 0,3-1,0 м. Возможно образование селевых потоков.

Напомним, 23 июня в западных регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.