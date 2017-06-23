Хакасию накрыл град размером с куриное яйцо, пять человек пострадали (фото)

В Ширинском районе Хакасии (РФ) от крупного града пострадали пять человек.

В Хакасии выпал крупный град / Телекомпания Енисей

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает "РИА Новости".

Читайте также Град уничтожил урожай на юго-западе Армении

"На территории озера Беле прошел сильный град, какого не помнят старожилы: градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что град повредил здания детских садов, школ, социальных объектов и жилых домов в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное.

Кроме того, без электричества остались жители поселков Ширинского района, в данный момент электроснабжение восстановлено за исключением 33 домов в трех поселках.

В Хакасии выпал огромный град. Республика подсчитывает ущерб https://t.co/O3qzM18RtH pic.twitter.com/rsG8QrIZa0 — Александр Бортников (@Terminus19) June 23, 2017

Норм вчера на #шира #белё град прошёл вот оно, лето в Сибири, +35 и тут же град и тут же снова жара✌ pic.twitter.com/dWMVxb0xPq — Vital (@vitalpolovin) June 23, 2017

В Хакасии сильный град прошелся по дачам и огородам https://t.co/5RbVAc6fLM pic.twitter.com/0vIV83TJvL — respect-news (@RespectEditor) June 12, 2017

Напомним, сильный дождь с градом нанес ущерб Кахетинскому региону Грузии.