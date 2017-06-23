Хакасию накрыл град размером с куриное яйцо, пять человек пострадали (фото)
В Ширинском районе Хакасии (РФ) от крупного града пострадали пять человек.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает "РИА Новости".
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"На территории озера Беле прошел сильный град, какого не помнят старожилы: градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что град повредил здания детских садов, школ, социальных объектов и жилых домов в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное.
Кроме того, без электричества остались жители поселков Ширинского района, в данный момент электроснабжение восстановлено за исключением 33 домов в трех поселках.
Нас как всегда, радует Хакасия своей погодой.. #град pic.twitter.com/JsrTL8bPiL— Dasha (@DTeplitskaya) June 23, 2017
В Хакасии выпал огромный град. Республика подсчитывает ущерб https://t.co/O3qzM18RtH pic.twitter.com/rsG8QrIZa0— Александр Бортников (@Terminus19) June 23, 2017
Норм вчера на #шира #белё град прошёл вот оно, лето в Сибири, +35 и тут же град и тут же снова жара✌ pic.twitter.com/dWMVxb0xPq— Vital (@vitalpolovin) June 23, 2017
В Хакасии сильный град прошелся по дачам и огородам https://t.co/5RbVAc6fLM pic.twitter.com/0vIV83TJvL— respect-news (@RespectEditor) June 12, 2017
Напомним, сильный дождь с градом нанес ущерб Кахетинскому региону Грузии.
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