Хакасию накрыл град размером с куриное яйцо, пять человек пострадали (фото)

12:26, 23 июня 2017
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В Ширинском районе Хакасии (РФ) от крупного града пострадали пять человек.

В Хакасии выпал крупный град / Телекомпания Енисей
В Хакасии выпал крупный град / Телекомпания Енисей

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает "РИА Новости".

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"На территории озера Беле прошел сильный град, какого не помнят старожилы: градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих. Количество уточняется. Некоторые туристы получили травмы разной степени тяжести. За медицинской помощью обратились пять человек, госпитализация не потребовалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что град повредил здания детских садов, школ, социальных объектов и жилых домов в поселках Шира, Ворота, Малый Спирин, Целинное.

Кроме того, без электричества остались жители поселков Ширинского района, в данный момент электроснабжение восстановлено за исключением 33 домов в трех поселках.

Напомним, сильный дождь с градом нанес ущерб Кахетинскому региону Грузии.

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