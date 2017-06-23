Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, практически во всех регионах будет жарко.

На выходных в Украине будет жарко / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, +19°...+27°.

Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +15°, днем +23°. В воскресенье солнечно, +15°...+28°.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +22°, ливень. В воскресенье ночью +15°, днем +29°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+24°. В воскресенье до +28°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +19°...+30°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +17°...+25°, пройдет дождь.

Прогноз на 24 июня / УНИАН

Прогноз на 25 июня / УНИАН

В Днепре в субботу дождь с грозой. Температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +18°...+28°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +15°...+26°. В воскресенье +15°...+28°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье температура до +27°, пасмурно.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +17°...+27°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до +21°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем +23°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +30°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +26°. В воскресенье температура днем +28°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13° …+27°.

В Затоке в субботу пасмурно, температура ночью +18°, днем до +28°. В воскресенье без осадков, до +28°.

В Бердянске на выходных ожидается переменная облачность, в субботу температура +16° …+27°, возможны осадки. В воскресенье до +27°.

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