Погода на выходные: в Украине будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, практически во всех регионах будет жарко.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +15°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, +19°...+27°.
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +15°, днем +23°. В воскресенье солнечно, +15°...+28°.
Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут грозовые дожди (карта)
В Луцке в субботу ночью +14°, днем +22°, ливень. В воскресенье ночью +15°, днем +29°, ясно и без осадков.
В Виннице в субботу облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+24°. В воскресенье до +28°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +19°...+30°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +17°...+25°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу дождь с грозой. Температура ночью +16°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +18°...+28°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +15°...+26°. В воскресенье +15°...+28°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье без осадков, температура до +25°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +25°. В воскресенье температура до +27°, пасмурно.
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +17°...+27°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до +21°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем +23°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +25°. В воскресенье без осадков, ночью +14°, днем до +30°.
В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +26°. В воскресенье температура днем +28°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +26°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13° …+27°.
В Затоке в субботу пасмурно, температура ночью +18°, днем до +28°. В воскресенье без осадков, до +28°.
В Бердянске на выходных ожидается переменная облачность, в субботу температура +16° …+27°, возможны осадки. В воскресенье до +27°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°