В Чехии из-за жары сократили рабочий день

11:24, 23 июня 2017
958
0

Из-за жаркой погоды в большинстве министерств и учреждений Чехии, а также во многих фирмах ввели укороченный рабочий день.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В стране с прошлой недели дневная температура держится на уровне 33-35 градусов в тени.

Руководители многих фирм и учреждений приняли решение сократить на несколько часов рабочий день, прежде всего, для тех сотрудников, которые работают в помещениях без систем климатизации, передает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Минпромторга Чехии Франтишека Котрбу.

В Японии с тепловыми ударами госпитализировали почти 700 человек

"Сотрудники, работающие в кабинетах без климатизации, сегодня (22 июня) получили разрешение покинуть министерство в 14:30, то есть, на 2,5 часа раньше времени. При этом один из сотрудников в каждом управлении обязательно остается на месте", - сообщил он.

Сотрудники нескольких министерств покинули свои рабочие места раньше, а служащие МИДа работали из дома.

Ослабление жары в Чехии ожидается на следующей неделе, однако к ней могут добавиться грозы и даже ураганы.

Напомним, четыре человека, среди которых два туриста, погибли в результате жары, установившейся на юго-западе США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей