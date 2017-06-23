В Чехии из-за жары сократили рабочий день
Из-за жаркой погоды в большинстве министерств и учреждений Чехии, а также во многих фирмах ввели укороченный рабочий день.
В стране с прошлой недели дневная температура держится на уровне 33-35 градусов в тени.
Руководители многих фирм и учреждений приняли решение сократить на несколько часов рабочий день, прежде всего, для тех сотрудников, которые работают в помещениях без систем климатизации, передает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Минпромторга Чехии Франтишека Котрбу.
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"Сотрудники, работающие в кабинетах без климатизации, сегодня (22 июня) получили разрешение покинуть министерство в 14:30, то есть, на 2,5 часа раньше времени. При этом один из сотрудников в каждом управлении обязательно остается на месте", - сообщил он.
Сотрудники нескольких министерств покинули свои рабочие места раньше, а служащие МИДа работали из дома.
Ослабление жары в Чехии ожидается на следующей неделе, однако к ней могут добавиться грозы и даже ураганы.
Напомним, четыре человека, среди которых два туриста, погибли в результате жары, установившейся на юго-западе США.
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