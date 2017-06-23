На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 23 июня, в западных регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

На западе Украины ожидаются дожди и сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По данным Укргидрометцентра, 23 июня в западной части грозы, местами сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на западе и севере Украины ожидаются дожди, вызванные циклоном.

В течение ближайших суток циклон с Дании пройдет через Германию, Польшу, Беларусь.