В пятницу, 23 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 130 км на юго-восток от острова Сапаруа. Очаг землетрясения залегал на глубине 21,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек.

Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.