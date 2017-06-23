В Индонезии произошло землетрясение

09:31, 23 июня 2017
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В пятницу, 23 июня, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Фиджи произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 130 км на юго-восток от острова Сапаруа. Очаг землетрясения залегал на глубине 21,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек.

Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.

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