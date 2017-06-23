В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +25°

08:30, 23 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 июня, в столице пройдет дождь, днем до +25°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +18°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет тепло.

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