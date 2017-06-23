Сегодня в Украине будет жарко, местами пройдут грозовые дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 июня в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет тепло.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

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На западе Украины в пятницу пройдут грозовые дожди. Днем до +30°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +25°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +30°.

Прогноз на 23 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 июня — день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

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