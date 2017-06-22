На Украину надвигается циклон из Дании - несет грозы (карты)

На западе и севере Украины ожидаются дожди, вызванные циклоном.

Циклон придет в Украину / facebook.com/tala.didenko

В течение ближайших суток циклон из Дании пройдет через Германию, Польшу, Беларусь в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"И уже завтра днем в западных областях Украины, а вечером и в северных вместе с Винницкой также польет и загремит. Циклончик придет к нам", - говорится в ее сообщении.

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По прогнозу синоптика, южная часть, восточные области и большинство центра избегут влияния циклона, там будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах +21+26 градусов, на юге до +25+28 градусов.

"Наслаждайтесь и дышите, потому что с 27-28 июня в Киеве возобновится жаркая погода", - добавила Диденко.

facebook.com/tala.didenko

Как сообщал Укргидрометцентр, на следующей неделе столбики термометров в Украине подскочат до +34 градусов.