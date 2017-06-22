На Украину надвигается циклон из Дании - несет грозы (карты)
На западе и севере Украины ожидаются дожди, вызванные циклоном.
В течение ближайших суток циклон из Дании пройдет через Германию, Польшу, Беларусь в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"И уже завтра днем в западных областях Украины, а вечером и в северных вместе с Винницкой также польет и загремит. Циклончик придет к нам", - говорится в ее сообщении.
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По прогнозу синоптика, южная часть, восточные области и большинство центра избегут влияния циклона, там будет преобладать сухая солнечная погода.
Температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах +21+26 градусов, на юге до +25+28 градусов.
"Наслаждайтесь и дышите, потому что с 27-28 июня в Киеве возобновится жаркая погода", - добавила Диденко.
Как сообщал Укргидрометцентр, на следующей неделе столбики термометров в Украине подскочат до +34 градусов.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°