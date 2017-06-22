В Украину идет адская жара (видео)
Синоптики предупреждают украинцев о наступлении жары.
На следующей неделе показатели термометров подскочат до +34 градусов. Также в Гидрометцентре предупреждают о засушливых июле и августе.
Уже сейчас уровень влаги и грунтовых вод намного ниже, чем в предыдущие два года. Поэтому засуха существенно повлияет на урожай зерновых и значительно повысит вероятность лесных пожаров и тления торфяников.
Синоптик показала холодный атмосферный фронт, который идет в Украину с дождями (карты)
"Начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Предпочтительный температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит 30-34 градуса. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды", - рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет тепло.
Погода в Украине
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Винница+27°... +15°
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Днепр+28°... +16°
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Донецк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+27°... +16°
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Ивано-Франковск+26°... +12°
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Киев+29°... +17°
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Кировоград+27°... +14°
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Луганск+28°... +14°
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Луцк+27°... +15°
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Львов+24°... +15°
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Николаев+25°... +16°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+28°... +15°
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Симферополь+26°... +11°
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Сумы+26°... +14°
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Тернополь+25°... +14°
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Харьков+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницкий+28°... +14°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+28°... +16°
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Черновцы+26°... +15°