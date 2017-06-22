В Украину идет адская жара (видео)

Синоптики предупреждают украинцев о наступлении жары.

На следующей неделе показатели термометров подскочат до +34 градусов. Также в Гидрометцентре предупреждают о засушливых июле и августе.

Уже сейчас уровень влаги и грунтовых вод намного ниже, чем в предыдущие два года. Поэтому засуха существенно повлияет на урожай зерновых и значительно повысит вероятность лесных пожаров и тления торфяников.

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"Начиная с 26 июня, температура воздуха существенно возрастет. Предпочтительный температурный режим сначала на юге, а затем на всей территории Украины в дневные часы составит 30-34 градуса. И эта высокая температура будет наблюдаться на фоне сухой погоды", - рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет тепло.