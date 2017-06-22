В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +24°

Согласно данным Погода УНИАН, 23 июня в столице пройдет ливень, днем до +24°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер юго-западный, до 4.6 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 23 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет тепло.

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