Завтра Украину накроют грозовые дожди и жара (видеопрогноз)

16:30, 22 июня 2017
3515
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 июня, в Украине пройдут дожди с грозами, во всех регионах будет тепло.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

В Мурманске посреди июня выпал снег (фото, видео)

На западе Украины в пятницу пройдут грозовые дожди. Днем до +30°.

В северных областях также ожидаются осадки, температура - до +25°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +30°.

Согласно народному прогнозу, 23 июня — день Тимофея. Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей