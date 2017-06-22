У берегов Фиджи произошло землетрясение

15:31, 22 июня 2017
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В четверг, 22 июня, у берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 4,9.

У берегов Фиджи произошло землетрясение / bluelagooncruises.com
У берегов Фиджи произошло землетрясение / bluelagooncruises.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Афганистане произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался на юг от островов Фиджи. Очаг землетрясения залегал на глубине 532,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, минимум четверо человек считаются пропавшими без вести после цунами, которое было вызвано сильным землетрясением в Гренландии.

В населенном пункте Nuugaatsiaq проживал 101 житель, 78 из которых эвакуировали. Двое человек получили тяжелые ранения, у семи человек - ранения меньшей степени сложности.

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