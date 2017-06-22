Центральные и южные регионы Чили пострадали от наводнения

14:30, 22 июня 2017
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Сильные дожди с грозами накрыли центр и юг Чили с 16 июня.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Больше всего пострадали области Био-Био и Арауканиа, передает Floodlist. 

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По данным местных спасателей, из-за непогоды погибли четыре человека, пострадали почти три тысячи. Около 50 человек были перемещены в убежища.

Более 600 тысяч потребителей остались без электроэнергии и около 6 тысячи потребителей - без воды.

Кроме того, в результате наводнений и сильного ветра около 700 домов были повреждены.

Напомним, около 200 тысяч жителей Японии получили от властей рекомендацию укрыться в центрах эвакуации из-за угрозы последствий проливных дождей, которые накрыли западную и центральную часть страны. 

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