Центральные и южные регионы Чили пострадали от наводнения

Сильные дожди с грозами накрыли центр и юг Чили с 16 июня.

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Больше всего пострадали области Био-Био и Арауканиа, передает Floodlist.

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По данным местных спасателей, из-за непогоды погибли четыре человека, пострадали почти три тысячи. Около 50 человек были перемещены в убежища.

Более 600 тысяч потребителей остались без электроэнергии и около 6 тысячи потребителей - без воды.

Кроме того, в результате наводнений и сильного ветра около 700 домов были повреждены.

Напомним, около 200 тысяч жителей Японии получили от властей рекомендацию укрыться в центрах эвакуации из-за угрозы последствий проливных дождей, которые накрыли западную и центральную часть страны.