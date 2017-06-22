В Португалии локализовали лесной пожар, который унес жизни 64 человек

13:29, 22 июня 2017
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Лесной пожар в центре Португалии, в результате которого погибли 64 человека, еще 204 получили ранения, полносью локализован. 

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

22 июня удалось взять под контроль возгорание в районе муниципалитета Гойш в округе Коимбра, передает ТАСС со ссылкой на газету Público.

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Лесные пожары в Португалии начались днем 17 июня. Сильнее всего от стихии пострадал населенный пункт Педроган-Гранди в Лейрии, где погибли 64 человека, еще 204 пострадали, было выжжено около 30 тыс. га леса.

По даннм полиции, все "указывает на естественные причины" возгорания, которое могло начаться в результате удара молнии.

Напомним, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке (РФ) увеличилась до 21,7 тыс. га.

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