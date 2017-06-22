Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Киевской области

12:30, 22 июня 2017
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В четверг, 22 июня, в Киевской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Киевской области сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В Киевской области сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня практически без осадков, на юге и востоке до +29° (карта)

В частности, 22 июня в районе Чернобыля, Тетерева, Белой Церкви и Мироновки ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность; в районе Яготина сохранится пожарная опасность 5 класса.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 22 июня в столице без осадков, днем до +24°.

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