Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Киевской области
В четверг, 22 июня, в Киевской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге и востоке до +29° (карта)
В частности, 22 июня в районе Чернобыля, Тетерева, Белой Церкви и Мироновки ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность; в районе Яготина сохранится пожарная опасность 5 класса.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Напомним, 22 июня в столице без осадков, днем до +24°.
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