В Пекине из-за непогоды отменили более 180 авиарейсов
Не менее 183 рейсов были отменены в пекинском международном аэропорту Шоуду (Китай) из-за штормового предупреждения.
Пекин накрыли грозы и ливни, передает ТАСС со ссылкой на представителя администрации аэропорта.
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Отмечается, что ранее власти ряда регионов Китая объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы и ливней. Ожидается, что в отдельных районах в ближайшие дни может выпасть до 150-180 мм осадков.
В Пекине объявили "желтый" уровень опасности, горожан и жителей пригорода просят избегать нахождения в низменных и горных районах, а также у берегов рек.
Напомним, в результате паводка, вызванного бурей с дождем, в гористых районах Пекина и провинции Хэбэй пять человек погибли, один пропал без вести.
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