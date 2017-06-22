В США из-за аномальной жары погибли четыре человека

10:28, 22 июня 2017
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Четыре человека, среди которых два туриста, погибли в результате жары, установившейся на юго-западе США.

На юго-западе США установилась аномальная жара / ozb.co.kr
На юго-западе США установилась аномальная жара / ozb.co.kr

В штате Калифорния жертвами жары стали 72-летний мужчина и 87-летняя женщина, передает Reuters.

На севере Индии 10 человек погибли из-за сильной жары

Еще два человека погибли в штате Нью-Мексико, где температура поднялась почти до 38 градусов Цельсия.

Экстремальная жара установилась также в штатах Колорадо и Аризона. В частности, в Аризоне, из-за высокой температуры воздуха были отменены несколько десятков авиарейсов.

Метеорологи и чиновники призывают местных жителей оставаться дома и пить много воды. 

Напомним, почти 700 человек в Японии госпитализировали с симптомами тяжелого теплового удара на прошлой неделе, двое из них скончались.

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