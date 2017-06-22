В четверг, 22 июня, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 27 км на юго-запад от города Ашкашам. Очаг землетрясения залегал на глубине 194 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек.

Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.