В Афганистане произошло землетрясение

09:29, 22 июня 2017
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В четверг, 22 июня, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Аргентину "сотрясло" землетрясение магнитудой 4,7

Эпицентр подземных толчков располагался в 27 км на юго-запад от города Ашкашам. Очаг землетрясения залегал на глубине 194 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения в Гватемале стали пять человек.

Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.

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