Сегодня в Киеве без осадков, днем до +24°.

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.9 м/с.

Читайте также В Мурманске посреди июня выпал снег (фото, видео)

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 июня, в Украине практически без осадков, во всех регионах будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.