Сегодня в Киеве без осадков, днем до +24°.

08:30, 22 июня 2017
917
0

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.9 м/с.

В Мурманске посреди июня выпал снег (фото, видео)

Солнце в столице взошло в 04:46, а зайдет в 21:13. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 июня, в Украине практически без осадков, во всех регионах будет тепло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта) Погода на завтра: дожди переместятся с запада Украины на восток и юг (карта)
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей