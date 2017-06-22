В Украине сегодня практически без осадков, на юге и востоке до +29° (карта)

08:00, 22 июня 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 июня, в Украине практически без осадков, во всех регионах будет тепло.

В Украине сегодня будет тепло / 7-themes.com
В Украине сегодня будет тепло / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет дождь с грозой. Температура до +29°.

На западе Украины в четверг практически без осадков, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +24°. В центре Украины без осадков. Температура днем до +26°.

Прогоноз на 22 июня / УНИАН
Прогоноз на 22 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 июня — Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето.

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