США атаковал тропический шторм "Синди", есть погибшие (видео)

02:07, 22 июня 2017
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Власти сразу четырех штатов – от Техаса до Флориды предупредили местных жителей об угрозе.

фото twitter.com/Romadfirefighte
Тропический шторм частично разрушил инфраструктуру / фото twitter.com/Romadfirefighte

Тропический шторм "Синди", который атаковал южные штаты США повлек гибель ребенка и частично разрушил инфраструктуру. Об этом сообщает The Weather Channel.

Ребенок умер от повреждений обломками, которые были выброшены штормом "Синди" на берег. Парень приехал в Алабаму на отдых вместе с семьей.

Техас пострадал от сильного шторма (фото, видео)

Власти сразу четырех штатов – от Техаса до Флориды предупредили местных жителей об угрозе.

Не исключается возможность временной эвакуации местных жителей.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе южноафриканского Кейптауна в результате сильного шторма восемь человек погибли и тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Отмечается, что это самый мощный шторм за последние 30 лет, высота штормовой волны в океане достигает 12 метров.

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