Летняя метель в России: метеорологи предупредили о новой непогоде (видео)

19:03, 21 июня 2017
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Российский Мурманск посреди июня засыпало снегом.

Термометры показывают 0 градусов. Дальше будет еще хуже, говорят метеорологи. На смену метели придут сильные дожди, иногда с мокрым снегом и ураганным северным ветром.

В горных районах США выпал снег (фото)

Местные жалуются на безумный холод в квартирах, отопление уже давно отключили. В некоторых районах нет и горячей воды.

В ближайшее время температура за окном не будет подниматься выше +6 градусов. Объясняют метеорологи такие погодные изменения циклоном, который пришел из Архангельской области.

Как сообщала Погода УНИАН, в Мурманской области (РФ) температура воздуха опустилась до плюс одного градуса и выпал снег.

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