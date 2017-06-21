Завтра в Киеве без осадков, днем до +24°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 июня, в столице без осадков, днем до +24°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер западный и северо-западный, до 4.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, 22 июня в Украине практически без осадков, практически во всех регионах будет тепло.

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