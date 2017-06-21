В Украине завтра практически без осадков, на юге днем до +30° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 июня в Украине практически без осадков, во всех регионах будет тепло.

В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, viktort

На востоке без осадков, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность, в Крыму пройдет дождь с грозой. Температура до +30°.

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На западе Украины в четверг без осадков. Днем до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура - до +24°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 22 июня — Кирилла. Зацвела липа — на теплое солнечное лето.

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