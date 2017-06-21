В Украине объявили штормовое предупреждение

В течение 21-22 июня во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, днем 21 июня в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, гроза, местами шквалы 15-20 м/с.

22 июня ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 21 июня в большинстве районов Киевской области сохранится пожарная опасность.