В Украине объявили штормовое предупреждение

15:45, 21 июня 2017
1426
0

В течение 21-22 июня во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°

Так, днем 21 июня в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, гроза, местами шквалы 15-20 м/с.

22 июня ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 21 июня в большинстве районов Киевской области сохранится пожарная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале Шесть человек погибли из-за извержения вулкана в Гватемале
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 25 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Лента новостей