В Украине объявили штормовое предупреждение
В течение 21-22 июня во многих регионах Украины ожидаются дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°
Так, днем 21 июня в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей, гроза, местами шквалы 15-20 м/с.
22 июня ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, 21 июня в большинстве районов Киевской области сохранится пожарная опасность.
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